大熊貓「青寶」及「寶力」赴美 展開10年旅居生活

【本報綜合報道】中國國家林草局發布消息，同為3歲的雄性大熊貓「寶力」和雌性大熊貓「青寶」周一晚乘坐專車，離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地前往四川成都雙流國際機場，周二乘專機前往美國華盛頓國家動物園，開展為期10年的旅居生活。

組建飼養團隊管理 中方多次組織專家赴美，評估大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面，以保證兩隻大熊貓在華盛頓國家動物園健康、愉快地生活。園方已根據中方專家意見，改造提升大熊貓居住場館，進一步保障食用竹、竹筍等食物來源，組建專業的飼養管理團隊，制訂完備的飼養管理制度和技術規範，加強定期健康監測報告和實地檢查評估機制。動物園除更新了草坪、水池等設施外，也新增更多攀爬設施。

華盛頓國家動物園本月初先後派出4名飼養員和獸醫，赴華參與兩隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出兩名飼養員和獸醫，將在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓盡快適應新環境。