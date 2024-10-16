錫克教領袖命案發酵 加印互逐６外交官

加拿大籍錫克教領袖尼賈爾去年6月在卑詩省遇刺身亡，加方認為印度政府參與暗殺行動，引發連串外交風波。兩國關係周一進一步惡化，加拿大與印度外交部雙雙宣布，互相驅逐6名外交官，當中包括地位等同大使的高級專員。

加拿大總理杜魯多指，有證據顯示印度涉及多宗威脅加拿大安全的事件，指摘印度政府犯根本性錯誤，以為可以在加拿大領土上執行針對加拿大人的犯罪活動，這對任何維護法治的民主國家來說都是不可接受，加拿大亦對此絕不容忍。

包括兩國高級專員 加拿大外交部長趙美蘭發表聲明表示，加拿大決定驅逐6名印度外交官，包括印度駐加拿大高級專員。她指出，驅逐印度外交官的決定經過慎重考慮，是在警方收集了充分、明確和具體的證據，確定他們是尼賈爾遇刺案涉案人員後所作出的。

印度外交部亦發表聲明，指摘加拿大的指控受到錫克教分離主義活動人士影響，為了政治利益而故意抹黑印度，加方不僅沒有分享任何證據，相關指控也無事實依據。印度要求高級專員惠勒（Ross Wheeler）在內的加拿大外交官必須在周六離境。另外，印度決定從加拿大撤回高級專員等6名外交官，在聲明中稱：「印度對加拿大政府確保印度外交官安全的承諾沒信心。因此決定撤回高級專員和其他被針對的外交官。」

尼賈爾1990年代從印度移民至加拿大，他主張從印度建立一個獨立的錫克教國家，因涉及恐怖主義和謀殺，被印度通緝，去年6月在加拿大卑詩省被槍殺。加拿大指控印度政府卷入謀殺，遭印度否認。兩國互相指摘，並驅逐對方外交官，印度還對加拿大公民實施簽證禁令。加拿大去年10月從印度撤回了40多名外交官。本報綜合報道