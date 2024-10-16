參加打獵活動 一槍未中 沃爾茲惹保守派評論員恥笑

【本報綜合報道】美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲上周六參加打獵活動，迎接野雞狩獵季節到來，結果由於一槍未中，引來許多保守派評論員恥笑。

自稱獵鳥人 但不懂裝彈 沃爾茲當日身穿狩獵服裝，手持伯萊塔A400獵槍，前往明尼蘇達州斯利皮艾附近草叢打獵，時間長達3小時。

保守派評論員卡迪略（John Cardillo）表示，沃爾茲聲稱他一生都是一名獵鳥人，但當日的表現顯然證明他其實不知道如何裝填子彈。保守派評論員羅伯遜（Jason Robertson）揶揄沃爾茲的槍法實在太糟。

沃爾茲在內布拉斯加州農村長大，經常宣揚自己的打獵史。外界認為，民主黨總統候選人賀錦麗正是看中沃爾茲的中西部背景，希望藉此吸引搖擺州的選民。