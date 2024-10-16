傳以允只打伊朗軍事設施 獲美部署薩德

【本報綜合報道】美媒周一報道，以色列總理內塔尼亞胡上周三與美國總統拜登通電話時，承諾只會打擊伊朗軍事設施報復，不會襲擊核設施或石油設施。而美國考慮到以方態度軟化，便決定在以色列部署薩德導彈防禦系統。

報復會在美大選前執行

多名知情官員表示，內塔尼亞胡在上周三的通話中，立場比過往溫和，表明計劃只打擊伊朗軍事設施，他會繼續就報復伊朗行動諮詢美國，但不會等華府批准。以色列若不報復，可能會被伊朗視為軟弱，以方會有一系列措施，於11月5日美國大選前執行，為免行動被視為干預美國大選，以方會調整方案。內塔尼亞胡上周四召開安全內閣會議，歷時3小時，討論了現有選項，惟他沒有尋求內閣授權實施打擊。