張又俠晤俄防長 冀深化兩軍關係

【本報綜合報道】中國國防部昨天公布，中央軍委副主席張又俠當日在北京會見來華訪問的俄羅斯國防部長別洛烏索夫。較早前，別洛烏索夫周一抵達北京後，曾與中國國防部長董軍舉行會談，兩人同意加強軍事合作。

張又俠表示，近年來中俄關係達到歷史最高水平，持續健康穩定發展，根本上得益於兩國元首的戰略引領和親自推動。中方願同俄方一道以兩國建交75周年為新起點，不斷鞏固發展永久睦鄰友好、高度戰略互信、互利合作共贏的中俄關係。他希望雙方共同努力，落實兩國元首重要共識，維持高層密切交往，深化拓展兩軍關係，捍衞各自國家主權、安全和發展利益，攜手維護國際和區域和平穩定。別洛烏索夫說，俄中友誼源遠流長，俄方願與中方一道繼續加強各領域務實合作，拓展形式內容，不斷深化新時代俄中全面戰略協作夥伴關係。

中俄防長在京會談 在周一，董軍會談前為別洛烏索夫舉行歡迎儀式，並陪同檢閱中國人民解放軍儀仗隊。董軍表示，今年是中俄建交75周年，雙方友誼飽受考驗、歷久彌堅。中俄兩軍應沿着兩國元首指引的方向，深化戰略協作，提升合作質效，推動兩軍關係不斷向前發展，堅定捍衞兩國共同利益，攜手維護全球戰略穩定。別洛烏索夫指，俄中軍事合作是維護全球和區域和平穩定的重要因素。俄方願同中方一道，堅定落實兩國領導人重要共識，繼續開展密切高效的合作，不斷提升合作水平和質效，共同應對安全挑戰，推動兩軍關係不斷邁上新台階。