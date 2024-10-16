兩韓分裂切斷京義線東海線 其後重連

【本報綜合報道】北韓昨天炸毀兩韓軍事分界線以北、連接南韓的部分京義線和東海線。京義線是一條全長499公里的鐵路，1905年開通，從南韓首爾站出發，途經高陽市、坡州市，前往北韓的開城、平壤、新義州。東海線又稱東海北部線，是1937年開通的鐵路，連接襄陽至元山，全長180公里，途徑金剛山。

南韓供10.4億貸款未收回 京義線及東海線因南北韓分裂而切斷，2000年時任南韓總統金大中與時任北韓領袖金正日舉行首次兩韓首腦會談後，同意連接京義線和東海線鐵路和公路，2002年9月舉行奠基儀式。京義線和東海線鐵路和陸地連接項目的貸款支援由南韓政府提供，2002至2008年的貸款規模相當於1.33億美元（約10.4億港元），而北韓從未還過貸款。

重新連接京義線及東海線及沿鐵路延伸的陸路，一度被認為是兩韓和解與合作的象徵。其後，由於金剛山南韓遊客被殺、北韓核導挑釁等問題，兩韓關係波折，京義線和東海線變成象徵式存在。