朝把接壤路段炸毀 韓軍分界線旁射擊反制

局勢升溫 中國呼籲避免激化矛盾 朝鮮半島局勢持續升溫，南韓聯合參謀本部指，北韓於當地周二中午12時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線部分道路，南韓部隊在軍事分界線以南地區實施反制射擊，正密切關注朝軍動向，並基於韓美合作加強防衞戒備和監視力度。平壤目前未就事件表態。

南韓軍方公布的現場影片可見，北韓士兵在兩韓軍事分界線以北引爆埋設地面的炸藥，現場冒起沙塵，然後有挖土機和多輛工程車進行作業。

韓統一部指朝行動違協議 南韓軍方亦拍到北韓在另一段道路進行爆破。南韓統一部指北韓的行動是公然違反韓朝相關協議，嚴重違背常理，韓方強烈譴責，對朝方不斷開歷史倒車的行為感到憤慨，相關責任完全在於朝方。統一部表示，京義線、東海線鐵路和公路建設是2000年兩韓首腦會談的後續措施，也是最具代表性的韓朝合作項目。韓方當時應朝方請求，以貸款形式提供相當於近1.33億美元（約10.4億港元）的設備等，朝方的還款義務依然存在。

北韓人民軍總參謀部上周三公布即日起完全切斷與南韓連接的公路和鐵路，同日向聯合國軍司令部通報，預告朝方將動員大量人員和裝備作業，包括爆破工作。韓軍周一指，監視到朝軍在京義線和東海線韓朝公路連接處一帶活動，疑似準備炸毀公路及進行要塞化工程，韓軍密切監控事態。朝方去年底開始已在東海線和京義線公路附近埋設地雷，拆除路燈、鐵路軌道和臨近的配套建築。

在北京，中國外交部發言人毛寧指作為半島近鄰，中方關注半島局勢發展和南北韓關係動向，半島局勢緊張不符合各方的共同利益，當務之急是避免矛盾進一步激化。中國致力於維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決的立場沒有變化，也希望各方共同為此做出努力。

近日北韓指控南韓軍方用無人機滲透平壤散播反朝傳單，兩國前線均進入射擊待命狀態。北韓領袖金正恩周一就此主持舉行國防和安全會議，並在會上闡明該國政府和黨強硬的軍事政治立場，提出在啟動國家防衞力量、行使自衞權來維護國家主權和安全利益方面的任務。他亦就各國防安全機關報告敍述資料和對策方案，作出評價和結論。

韓11地點禁向朝飄送物品 南韓京畿道昨天宣布，近期南北韓關係急轉直下，為保護邊境地區民眾安全，基於《災害與安全管理框架法》把坡州市、金浦市、漣川郡3市縣內的11個地點指定為「危險區域」，禁止市民團體在指定地區利用氣球向北韓放飛傳單等物品。根據《災害與安全管理框架法》，若違法對北韓發放傳單，可處一年以下有期徒刑或1,000萬韓圜（約5.7萬港元）罰款。京畿道對上一次劃定危險區域是2020年6月，時任京畿道知事是共同民主黨的李在明。本報綜合報道

北韓派員執行爆破工作，現場冒起沙塵。 在邊境執勤的南韓士兵戒備。（Getty Images圖片） 北韓炸毀連接南韓部分道路