與國企人妻有染 少林寺除名武僧

涉事武僧

【本報綜合報道】河南省嵩山少林寺近日傳出花邊新聞，一名33歲已婚國營企業女員工趁孩子暑假陪他到少林寺參加為期7天的武術體驗班，竟戀上給孩子授藝的24歲武僧。少林寺證實該武僧在寺內剃度，但已離開該寺、無法掌握其行蹤。少林寺決定將他除名，並且永久禁止他重返少林寺。

據報道，涉事女子上月突然抱怨婚姻索然無味，稱楊姓丈夫無法滿足她的情感需求，甚至主動提出離婚。楊男起初只以為是普通的婚姻倦怠期，還曾真誠道歉，表示會更關心她的情緒。惟楊男後來發現一些迹象，認為妻子早已與他人有染，並在網上曝光事件。

教兒童武術班時私通 楊男透露，妻子今年8月送孩子到少林寺參加武術體驗班回來後，動輒與他吵架。他後來發現妻子在少林寺生活中，與白天給孩子授藝的年輕武僧有了私情，晚上二人談情說愛。武術班結束後，妻子甚至主動出錢為武僧購買火車票，邀請他到湖北宜昌遊玩，連續多晚帶他到酒店開房，妻子期間自掏腰包購買多盒避孕套，事後又網購避孕藥。