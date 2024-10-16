西峽縣周邊野豬近2000頭 毀田失收農民愁

隨着深秋到來、天氣逐漸變冷，河南西峽縣的野豬紛紛下山覓食，嚴重影響當地農戶的生計。當地護農護林狩獵服務隊近日出動無人機，發現縣城周邊有近2,000隻野豬，目前已發放292張狩獵證、組建了17支狩獵隊，將合理合法地捕殺野豬。

秋天食物減 下山覓食 內媒報道，一場秋雨令河南護農任務更加嚴峻，而山上可供野豬食用的食物愈來愈少，野豬開始頻繁落山覓食。野豬的嗅覺特別靈敏，聞到味道會尋到田地，破壞已經長成的紅薯，令山下的農戶一夜之間顆粒無收。封灣村村民張國敏前往菜地查看的時候，發現自家種的紅薯地遭到野豬破壞，他說：「你看這紅薯被拱成啥樣了，真令人心疼！」

不少農民向護農隊求助，西峽縣護農護林狩獵服務隊隊長楚風指出，野豬是群居動物，「既然有一頭出現，那背後就是一群」。他透露，近期派出無人機查看野豬活動，發現西峽縣城周邊有大量野豬，相信更遠山區數量會更多。他向記者表示，護農護林狩獵服務隊將會集合力量，全力協助農戶將附近有威脅性的野豬「拿下」。

林業局准狩獵隊捕殺 西峽縣林業局保護股主任時富勛接受訪問時稱，該局目前已經發放狩獵證及組建狩獵隊。因為野豬在河南地區沒有天敵，數量氾濫之後，經省裏批覆允許合理合法地捕殺野豬。對於已逮捕的野豬，護農狩獵隊的隊員會找地方將其掩埋，並進行無害化處理。本報綜合報道

圖為被野豬拱過的紅薯田。 楚風 西峽縣狩獵隊現可合法捕殺野豬。