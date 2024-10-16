重慶糧企過期大米換包裝售村校

【本報綜合報道】重慶市日前傳出有糧食公司將過期應急大米更換包裝後，賣給當地鄉村學校。重慶市市監局周一通報，調查發現涉事的酉陽縣糧食有限責任公司違反食品安全法規定，該局擬沒收該公司違法所得並罰款，同時對公司多名高層作出免職或降級等處理。有關人員涉嫌違紀違法問題的線索，已移交相關部門處理。

罰765萬元 高層免職降級

重慶市市監局專項調查組發現，酉陽糧食公司為重慶糧食集團的全資子公司，同時代為酉陽承儲部分縣級成品糧（大米）。酉陽糧食公司前年5月至今年4月共銷售自行騰裝、委託分裝大米1.6萬多袋、11.6萬多公斤，原有保質期均為6個月。按照相關規定，糧食公司將儲存大米騰裝或分裝後，應扣除大米已儲存時長，標註新的生產日期和保質期。但該公司在標註新保質期時未依上述規定，變相延長了保質期。涉案大米實際剩餘的保質期最短95天、最長176天，對外銷售時均在原有保質期內。而酉陽糧食公司銷往當地部分學校的虛標保質期大米共計1,215袋、2.3萬多公斤。經比對核查，以上大米均在原有保質期內消耗完畢。