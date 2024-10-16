6歲女遭同學滾水淋頭 教育局：只是惡作劇

水溫逾40℃ 二度燙傷

事發於上月29日上午，剛上一年級的受害女童入學僅20多天。其父丘先生表示，女兒在學校打水時，一名高年級男生稱幫她擰蓋子，拿到水壺後將滾燙的水從她頭上潑下燙傷她。事發學校工作人員稱，已協調男生和家屬一起向受傷女童道歉，並安排心理老師給女童做心理輔導。學校相關負責人指，學校的直飲水機平常供水水溫在40℃，事發當天女童使用的飲水機出現異常，導致水溫過高，隨後又因該男生臨時起意惡作劇，才會發生被燙傷事件。