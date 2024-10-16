新疆政協前副主席涉受賄被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，新疆維吾爾自治區政協前黨組成員、副主席竇萬貴涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。

竇萬貴被指違背民主集中制 1962年10月出生的竇萬貴是江蘇徐州人，在新疆維吾爾自治區黨委黨校馬克思主義理論與思想政治教育專業畢業，有區委黨校研究生學歷。他長期在新疆工作，曾任吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、書記、政法委書記、組織部部長等職務，2018年起任新疆維吾爾自治區政協副主席。

竇萬貴今年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，本月被開除黨籍及公職。他被指違背民主集中制原則，投機鑽營，結交政治騙子，履行全面從嚴治黨主體責任不力；違規收受禮金，利用職權為親友經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在礦產資源開發、工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。