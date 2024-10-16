檢方擬起訴柯文哲2案3罪

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，已遭羈押禁見逾月。台媒昨日報道，檢方如要聲請延押案首名遭收押的被告、台北市議員應曉薇，最遲要在下周四前向法院聲請，聲請延押柯文哲的關鍵日期也一樣。如北檢未在期限前聲請延押應曉薇兩個月，案件料在本月29日前偵結並起訴柯文哲等人。

聲請延押須下周四前提出 台媒指出，應曉薇的羈押期限至本月29日止，檢方若要延押柯文哲，須先聲請延押應曉薇，如檢方未聲請延押她，意味也不會聲請延押柯文哲。消息又指，檢方初步計劃先起訴京華城、政治獻金兩案，起訴柯文哲罪名至少包括《貪污治罪條例》圖利罪、違背職務收賄罪、《刑法》背信罪等，不排除對柯文哲等人具體求刑或建請從重量刑。至於他遭檢舉的北士科土地招商、魚果市場改建、南港轉運站興建營運移轉3案，北檢將繼續指揮廉政署北調組和肅貪組偵辦。

檢調人員已陸續約談多名政商人物，被認為與柯文哲USB儲存器中記載數字有關。最新消息傳出，基隆市長謝國樑有被標註「200」，疑捐款200萬元新台幣（約48萬港元）給柯文哲，也可能出庭作證。謝國樑昨日回應稱，的確有家族成員與民眾黨有一些往來，若檢方傳喚會全力配合調查，但現階段無法證實或否認進一步細節。