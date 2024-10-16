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陸女疑扮台妹選美 網民舉報
台媒昨日報道，一名參加「國際萬國小姐」（Miss Grand International）的女子陳雨函（Yuhan Chen），日前打着「台灣小姐」（Miss Grand Taiwan）的頭銜參賽，但其口音及用字明顯來自大陸。網民紛紛檢舉，甚至有人呼籲向大陸舉報她是「台獨」分子。（綜合報道）
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