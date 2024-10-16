抗議華企採礦 幾內亞6死傷

西非國家幾內亞官員前日公布，東部靠近馬里邊境的孔科伊（Konkoi）上周六發生針對一間中國礦業公司的示威。期間示威者與安全部隊爆發衝突，至少兩人死亡，另有4人受傷，約40人被捕。據報道，抗議活動的起因是當地居民不滿該間開採金礦的中國公司導致環境惡化，並破壞村民的農田。（綜合報道）