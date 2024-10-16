歐盟加徵華電動車關稅 英不跟隨

【本報綜合報道】歐盟委員會早前表示，除非中歐雙方對於替代方案達成協議，否則將自本月31日起對中國製電動車徵收最高達45%的關稅，為期5年。歐盟委員會主席萊恩前日表示，仍繼續就關稅問題與華磋商。英國商業及貿易大臣韋諾韜則稱，英國不打算倣效歐盟對中國電動車加徵關稅，因為未有收到英企投訴。

續與中方談判 萊恩到訪柏林，與德國總理紹爾茨會晤。萊恩在會後記者會上表示，即使新關稅生效，與華談判過程不會突然中斷，之後亦將持續；又指歐盟期望有公平的競爭環境，價格承諾以及在歐洲的投資，可成為關稅的替代方案。紹爾茨強調，他們仍共同希望能解決相關爭議。

韋諾韜前日表示，當地業界尚未向英國貿易救濟局（TRA）提出任何投訴，表明不會尋求跟隨歐盟對中國電動車加徵關稅，他的主要擔憂是英國生產商的繁榮和開放出口市場。他又稱，不認為中英關係處於任何黃金時代，英國在與中國建立貿易聯繫方面做得很少，強調接觸是好事，但首要任務是跟印度和海灣合作委員會開展貿易談判。