美官員：特朗普倘當選恐令京奪台
【本報綜合報道】美國國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）前日在報章發文，批評共和黨總統候選人特朗普不認同共和、民主兩黨的對華立場，甚至站在共識之外，又不重視國際邦誼，一旦當選恐不參與台海事務，將加強北京的奪台行動。
杜如松以《中國領導人如何掌握特朗普下屆任期》為題發文，指出下任美國總統如何在關鍵10年應對中國，對美國乃至全球都有長期影響。他認為，如美國不調整行動策略，會在技術落後但經濟上持續依賴中國，軍力於台海及南海地區亦將不敵解放軍。他強調，中國是美國21世紀無可避免的地緣政治對手，北京高層清楚曾任總統的特朗普狀態，也知道如何利用他在位的局勢，相信中國崛起、美國衰退，他若勝選將證明中國正確。
台灣議題方面，杜如松批評特朗普對台看法恐削弱美國阻嚇中國威脅的努力。他直言，美方如明示不參與台海，將強化北京奪台行動，衝突將拖垮全球經濟，北京對此非常清楚，而這是極度危險的。
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