蔡英文訪捷克臨時改講辭 着墨軍演

蔡英文

【本報綜合報道】台灣的蔡英文訪問歐洲8天，前日在首站捷克出席「公元兩千論壇」（Forum 2000）並發表演說。她臨時更改講稿，提及大陸最新一場圍台軍演，強調台灣站在獨裁政權攻擊的最前線，民主絕不能妥協。捷克總統帕維爾與蔡英文在論壇開幕式上見面，互相握手致意。

蔡英文在公元兩千論壇分享台灣的民主經驗，與會者包括帕維爾等多國政要。她指出，大陸在她演說當天宣布展開圍台軍演，顯示陸方企圖透過各種手段吞併台灣，但台灣人民一次又一次地展示民主是他們不可妥協的一部分。她呼籲民主盟友共同發布明確信號，對抗大陸威權，堅持民主信念定將獲勝。她又稱，卸任後第一站選擇來到捷克，就是為了親自感謝盟友對台灣的支持。

稱「民主絕不能妥協」 帕維爾在論壇開幕式上與蔡英文短暫交談，蔡英文在會場全程聽取對方致開幕詞，以及對方有參與的一場小組討論會。英媒引述引述捷克總統辦公室指，帕維爾並不打算與蔡英文舉行正式會晤，蔡英文前日則跟捷克參議院議長維施特奇爾以及眾議院議長阿達莫娃舉行會面。