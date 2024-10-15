澳護林員難捨紙地圖 藉以記錄時間演變

【本報綜合報道】現代人已習慣用手機的電子地圖導航，但對部分人而言，實體紙質地圖依然無可取代。澳洲傳媒周日報道，南澳省國家公園和野生動物管理局一名高級護林員，工作中便需要同時用到這兩種地圖，缺一不可。

31歲的威廉斯（Owen Williams）介紹，地圖可以記錄國家公園的植物和野生物種位置，方便局方管理和向遊客提供資訊。他承認，相較電子地圖，紙質地圖容錯率極低，他和同事製作公園路線指南時，必須第一次繪製就盡可能貼近現實，否則印發後難以即時改正，而電子地圖則沒有這個問題，因為隨時可以在電腦中修改。

捕捉世界本色 威廉斯對地圖的熱情始於童年製作藏寶圖，他認為地圖會隨時間推移而演變，是捕捉世界本質的絕佳媒介。墨爾本大學地理空間資訊教授溫特（Stephan Winter）指出，地圖可能是有史以來第一份書面文件，數千年來發展出不同製圖形式，在網絡覆蓋範圍較差或不存在的地區也可發揮重要作用，與電子地圖各有利弊。