兩岸國際

旅美大熊貓一家四口 平安返華
旅居美國喬治亞州亞特蘭大動物園的大熊貓「倫倫」、「洋洋」及其雙胞胎孩子「雅倫」和「喜倫」，周日下午7時13分乘專機平安抵達中國四川成都雙流國際機場。經獸醫檢查確認，4隻大熊貓健康狀況良好，目前已順利轉運至成都大熊貓繁育研究基地，將隔離檢疫至少一個月。
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