女子疑用俄造「香水」致死 英徹查軍用級神經毒劑
【本報綜合報道】英國女子斯特奇斯（Dawn Sturgess）2018年使用一瓶偽造香水後離奇身亡，案件疑似與俄羅斯情報活動有關。英媒周一報道，針對該案的公開調查已於當日啟動。
指與情報活動有關
44歲的斯特奇斯2018年6月30日在威爾特郡埃姆斯伯里的家中暈倒，延至同年7月8日死亡。調查人員事後發現，斯特奇斯生前使用的一瓶香水接觸到軍用級神經毒劑「諾維喬克」，相信香水由俄羅斯情報人員偷運到英國，用來執行暗殺行動。同年4月，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾因諾維喬克中毒險死，兩宗案件疑似存在聯繫，但相信斯特奇斯並非俄方目標。
諾維喬克是蘇聯在1970至1980年代研發的一種神經毒劑，能夠阻止神經系統正常運作並致命。俄羅斯駐英國大使館上周表示，英方對俄方使用諾維喬克的相關說法非常荒謬。
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