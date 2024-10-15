女子疑用俄造「香水」致死 英徹查軍用級神經毒劑

指與情報活動有關

44歲的斯特奇斯2018年6月30日在威爾特郡埃姆斯伯里的家中暈倒，延至同年7月8日死亡。調查人員事後發現，斯特奇斯生前使用的一瓶香水接觸到軍用級神經毒劑「諾維喬克」，相信香水由俄羅斯情報人員偷運到英國，用來執行暗殺行動。同年4月，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾因諾維喬克中毒險死，兩宗案件疑似存在聯繫，但相信斯特奇斯並非俄方目標。