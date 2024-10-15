真主黨無人機夜襲 以軍基地4死58傷

穿透防空雷達 警報未能發出 以軍與黎巴嫩真主黨戰鬥持續，真主黨周日晚上對以色列北部賓亞米納的一個軍事基地發動無人機襲擊，導致4名以軍死亡、58名士兵重傷，其中21人傷勢為中度至嚴重。

以色列國防軍發言人哈加里證實，事發時未能發出防空警報，將調查無人機為何能在沒有預警情況下發動襲擊，從中吸取教訓並改進。除了無人機外，真主黨當晚還向以色列領土發射超過115枚火箭彈，海法地區及整個加利利地區的警報不時響起。

射數十火箭彈 擾亂防空系統 真主黨稱，無人機襲擊是報復以軍早前空襲黎巴嫩首都貝魯特。真主黨向各個目標分別發射數十枚火箭彈，分散以色列防空系統注意，同時出動多架無人機成功穿透以色列防空雷達而不被發現，攻擊賓亞米納地區的以軍戈蘭尼旅訓練營地。無人機在數十名以色列軍官和士兵所在的房間爆炸，他們準備參與攻擊黎巴嫩，造成數十人死亡和受傷。

以軍初步調查顯示，真主黨從海上發射兩架伊朗製「燕子-T」（Ababil-T）無人機。燕子-T進入以色列領空後均被雷達發現，其中一架在海法以北海岸擊落。以色列空軍戰機追擊另一架燕子-T，但它從雷達上消失。以軍失去燕子-T的蹤迹，可能是因為它飛得非常接近地面，稍後以軍營地便遇襲。

真主黨把燕子-T命名為「米爾薩德」（Mirsad），它屬於自殺式無人機，攻擊範圍可達120公里，最高時速可達370公里，可攜帶最多40公斤炸藥，飛行高度達1,000米。

另一方面，中共中央政治局委員、外交部長王毅周一應約與以色列外長卡茨通電話。卡茨介紹以方對地區局勢的看法和關切，王毅指加薩地區的人道災難不應再繼續下去。當務之急是立即實現加薩全面永久停火，釋放所有人質，確保人道救援不受阻礙進入加薩。本報綜合報道