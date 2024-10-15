美核潛艇泊日 內媒料加強防務合作

【本報綜合報道】美國海軍海狼級攻擊核潛艇海狼號於本月4日抵達日本神奈川縣橫須賀基地，內媒昨日引述專家指出，美國很有可能計劃與日本加強合作，要從水下潛艇到水面航母聯合，再到空中航空兵作戰能力聯合，形成更強的體系作戰能力。

被譽為水下戰力最強 海狼級潛艇被譽為美國海軍最先進、水下戰力最強的攻擊核潛艇，配備8具魚雷發射管，可攜帶多達50種武器下潛到水下500至600米，遠超一般潛艇最大下潛深度。它靜音性能極佳，內部採用減震浮筏，難以被聲納發現，同時具備特戰性能，可以外掛小艇搭載特種兵，潛伏到他國近海再執行特戰任務。

內地軍事觀察員曹衞東表示，美國要進行軍事威懾或者打擊的時候，基本是從橫須賀派出航空母艦、導彈驅逐艦及相應的潛艇，美軍在橫須賀部署海狼號可解讀為軍事能力前沿部署，反映美日有意推進雙方在水上水下全方位防務合作，這將對亞太地區軍事平衡和安全前景產生巨大影響，動向值得周邊國家高度警惕。