東盟盼與華達成《南海行為準則》

主席聲明促緬武裝停火

主席聲明呼籲採取信心建立措施，以便在南海降低緊張和意外、誤解、誤判的風險，形容《南海行為準則》的談判取得積極的勢頭，有可能幫助化解南海主權爭議，東盟期待早日達成有效且具實質性、符合國際法的《南海行為準則》。主席聲明還敦促緬甸武裝立即停火，為運送人道主義援助和舉行由緬甸主導的包容性全國對話創造有利環境。