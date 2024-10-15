韓總統提名前秘書室長 任駐華大使

【本報綜合報道】南韓總統秘書室室長鄭鎮碩昨日宣布，總統尹錫悅提名前總統秘書室長金大棋為新任駐華大使。韓方將就提名一事徵求中方同意，並將在取得同意後開始正式任命程序。

金大棋長任職經濟部門 鄭鎮碩在記者會上表示，金大棋曾擔任李明博政府總統經濟首秘和政策室長、尹錫悅政府首任秘書室長等要職，熟悉國家的方針政策。金大棋亦是經濟學專業畢業的官員，在經濟部門工作的時間較長，曾參與中韓自由貿易協定簽署和緩解貿易摩擦等工作，在對華經濟合作政策方面具豐富經驗。

鄭鎮碩又指，金大棋深切關注經濟等中韓關係問題，了解中國社會、歷史和文化，更具備高水準的漢語能力。韓方期待他能持續發展中韓戰略合作夥伴關係，並在劇變的東北亞秩序中取得與南韓地位相符的外交成果。

在北京，有記者問及南韓駐華大使的更替將對中韓高層交流產生甚麼影響，另外中國駐韓大使已空缺3個多月，何時會任命繼任者。對此，中國外交部發言人毛寧表示，南韓提名了新任的駐華大使，中方願意就此同韓方保持溝通，推動中韓關係保持健康穩定發展。至於中國駐韓大使，目前沒有可以提供的訊息。