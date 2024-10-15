兩韓公路連接處 朝疑準備炸毀

上周宣布切斷後 通報聯合國軍司令部預告爆破 北韓上周宣布切斷連接南韓的鐵路和公路，封鎖南部邊境並加固防禦工事。南韓軍方人士周一透露，韓軍監視設備捕捉到朝軍在京義線和東海線韓朝公路連接處一帶活動，疑似為炸毀公路做準備，韓軍密切監控事態。

南韓軍方研判，周一捕捉到的朝方活動是為切斷兩韓連接公路並進行要塞化工程，朝方去年底開始已在東海線和京義線公路附近埋設地雷，拆除路燈、鐵路軌道和臨近的配套建築。北韓人民軍總參謀部上周三公布即日起完全切斷與南韓連接的公路和鐵路，同日向聯合國軍司令部通報，預告朝方將動員大量人員和裝備作業，包括爆破工作。

韓軍加強火力待命態勢 因應南韓無人機滲透平壤，北韓國防省在周日深夜公布，人民軍總參謀部上周六已發出作戰預備指示，要求前線炮兵聯合部隊及承擔重要火力任務部隊做好全面射擊準備。南韓聯合參謀本部周一指，已指示部隊加強對朝監視警戒和火力待命態勢，應對北韓提升軍事威脅水平。

聯合參謀本部下達全面加強必要防衞態勢的指南，韓軍正密切關注朝軍動向，建構防衞態勢，但不能透露具體採取的行動。此前，人民軍總參謀部上周六下達作戰預備指示，命令國境線附近的炮兵聯合部隊和負責重要火力任務部隊進入完全射擊準備狀態，並依照戰時定員編制把全副武裝的8個炮兵旅在周日晚上8時前轉入射擊待命狀態，完成各種作戰保障工作。

南韓統一部發言人具炳杉周一表示，北韓一直製造和誇大外部危機及緊張局勢，以團結薄弱的體系並控制其居民，相信指控南韓無人機滲透平壤都是出於類似意圖。具炳杉舉例，2020年南北韓聯絡辦公室爆炸、2015年非軍事區地區埋設木箱地雷等事，都反映北韓會在需要時不斷升級局勢，可能是為了挑釁積累理由，或對南韓社會製造焦慮和混亂。他強調，無論北韓的意圖是甚麼，都不會通過威脅和挑釁達到任何目的。本報綜合報道