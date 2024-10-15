聯邦空警應對威脅分身不暇 非法入境者獲寬鬆審查放行
【本報綜合報道】美國《紐約郵報》前日引述消息報道，聯邦空警忙於追蹤參與2021年1月6日國會暴動疑犯和其他國內威脅，導致無證非法入境者可在國內乘坐飛機。
忙於搜尋暴動疑犯
交通安全管理局（TSA）官員透露，偷渡客購買機票幾乎不需審查，但美國公民仍需嚴格遵守機場安檢的身份要求。聯邦空警奉命把注意力集中在TSA的「安靜天空計劃」上，搜尋可疑恐怖分子及國會暴動參與者。TSA強調，無證非法入境者乘坐飛機需接受額外檢查及面容識別。惟消息人士稱，非法入境人士使用邊境發出的文件為身份證明，只要在美國無犯罪紀錄及並非合作國家通緝對象便會放行。
共和黨田納西州眾議員伯切特（Tim Burchett）批評，TSA優先針對白宮政敵，而不是成千上萬無證非法入境者。當美國公民接受嚴格檢查時，未經審查的非法入境者卻能夠暢通無阻，政府對他們的身份全然不知。
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