聯邦空警應對威脅分身不暇 非法入境者獲寬鬆審查放行

【本報綜合報道】美國《紐約郵報》前日引述消息報道，聯邦空警忙於追蹤參與2021年1月6日國會暴動疑犯和其他國內威脅，導致無證非法入境者可在國內乘坐飛機。

忙於搜尋暴動疑犯

交通安全管理局（TSA）官員透露，偷渡客購買機票幾乎不需審查，但美國公民仍需嚴格遵守機場安檢的身份要求。聯邦空警奉命把注意力集中在TSA的「安靜天空計劃」上，搜尋可疑恐怖分子及國會暴動參與者。TSA強調，無證非法入境者乘坐飛機需接受額外檢查及面容識別。惟消息人士稱，非法入境人士使用邊境發出的文件為身份證明，只要在美國無犯罪紀錄及並非合作國家通緝對象便會放行。