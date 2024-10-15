揭P圖扮食5牛肉乾 交警罰女子550元

【本報綜合報道】陝西省西安市一名網民近日在抖音發布訊息稱，其車輛在西安雁塔區城市立方商城附近同一時間被處罰5次，其發布的訊息所配圖片顯示，車窗上貼有5張罰單，引發廣泛關注。西安交警官微上周六通報，經調查比對，視頻內照片是經過軟件製作而成。涉事網民徐××本人也在通報視頻中表示道歉，並手寫道歉信一封。

徐××在道歉信中表示，上周四中午，她在城市立方商城附近吃飯，由於停車不規範被交警貼了罰單，「當時跟朋友分享日常，訴說這件事情，當時她覺得好玩，PS圖片成了一個車窗上有5張一模一樣的罰單，隨後我也覺得好玩，便將圖片發到抖音上」。

責令刪不實訊息 徐××表示，已認識到錯誤，因為自己不恰當的言行給交警工作帶來困擾，給社會帶來不良影響，深感愧疚並且深刻反思。西安交警通報稱，徐××的行為構成擾亂公共秩序，西安市公安局雁塔分局長延堡派出所上周六依《治安管理處罰法》對徐××處以罰款500元人民幣（約550港元），責令其刪除相關不實訊息。