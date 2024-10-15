商家賣「尿袋」附好評返現卡 涉不正當競爭遭罰款

【本報綜合報道】陝西省咸陽市一間商貿公司早前通過網絡平台銷售外置充電器時，將印有鼓勵買家發布好評以領取紅包優惠等卡片，隨商品一同寄予消費者，結果被投訴。秦都區市場監管局上周六公布行政處罰決定書，認為該公司違反相關規定，決定罰款3,000元人民幣（約3,300港元）。

被消費者舉報 處罰決定書顯示，一名消費者5月購買外置充電器時，發現商家在包裹中額外派送印有「評論曬圖領微信紅包全五星+20字以上評論+3張以上配圖」等字樣的卡片，認為涉嫌違反有關規定，遂於6月向秦都區市場監管局投訴舉報。執法人員7月展開現場檢查，該公司承認曾印製逾30張好評返現卡，並派發給顧客，惟當時已全部用完，無法提供印製相關資料。

市場監理局調查後認為，涉事公司違反不正當競爭法的相關規定，基於其經營時間較短，對法律法規學習不到位，且配合和陳述違法事實，並能及時改正有關行為，遂作出上述處罰。