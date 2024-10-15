50米以下能見度 河北霧霾癱瘓高速路

黃色預警涵蓋北京及多省 中央氣象台昨日繼續發布大霧黃色預警，河北中南部、北京西部、山西中部、陝西北部、湖北中部等地的部分地區有能見度低於500米的濃霧，局部地區有能見度不足200米的強濃霧。當中包括河北大部分地區，局部地區能見度不足50米，高速公路通行受阻。

中央氣象台表示，昨日華北中南部、黃淮中西部、汾渭平原等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾，其中北京南部、河北西部沿山部分地區有重度霾。河北氣象台周一繼續發布大霧橙色預警信號，石家莊等多地已出現大霧天氣。河北高速交警總隊指揮中心表示，受大霧影響，目前環石家莊8個主要高速站口全部關閉，環北京9條高速公路的進京通道因霧全部關閉。

湖南發霾橙色預警信號 湖南省環境空氣品質監測顯示，全省上周五有9市出現輕度污染，其中益陽市上周六出現重度污染，長沙市為中度污染。受上游地區焚燒秸稈污染傳輸影響，湖南省氣象台上周六發布霾橙色預警，湘潭、長沙、株洲3市亦發布霾預警信號。澧縣、臨澧縣、漢壽縣、鼎城區、沅江市、南縣、資陽區和華容縣近日被發現露天無序焚燒秸稈等問題，被省生態環境保護委員會辦公室集中約談。本報綜合報道