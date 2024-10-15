內地公務員考試接受報名

【本報綜合報道】國家公務員局昨日發布消息，中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員報名即將開始，共計劃招錄3.97萬人。考生可於今日早上8時至下周四下午6時期間進行網上報名，公共科目筆試12月1日將在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分城市同時舉行。

計劃招錄3.97萬人 考生可登錄「中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員專題網站」報名。今次考試錄用公務員工作主要有3個方面特點，包括突出政治標準這個首要標準，對政治上不合格的堅決不予錄用。其中筆試、面試內容突出公務員的政治屬性，行政職業能力測驗科目增設「政治理論」部分，重點測查用黨的創新理論指導分析和解決問題的能力。

特點還有堅持充實和穩定基層力量，並精準科學推進分類分級考試。當中有2.75萬個計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，同時設置逾3,000個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵，以及2.67萬個計劃專門招錄應屆高校畢業生。