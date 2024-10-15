吳邦國遺體火化 天安門下半旗致哀

【本報綜合報道】中共中央政治局前委員、中央書記處前書記，中央政治局前常委，國務院前副總理，全國人民代表大會常務委員會前委員長吳邦國上周二在北京病逝，終年84歲。北京天安門廣場昨日下半旗悼念吳邦國，其遺體同日在北京八寶山革命公墓火化。

多名領導人到場 八寶山革命公墓禮堂昨日舉行吳邦國遺體告別式，正廳上方懸掛黑底白字的橫幅，標示「沉痛悼念吳邦國同志」，橫幅下方是其遺像，遺體安躺在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋中國共產黨黨旗。多名領導人到場，在吳邦國體前肅立默哀並三鞠躬，與吳邦國親屬握手表示慰問，吳邦國生前好友和家鄉代表也前往送別，亦有前領導人送花圈表示哀悼。

為悼念吳邦國，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口以及中國駐外使領館，昨日下半旗致哀。吳邦國是安徽肥東人，1964年4月加入中國共產黨，曾任上海市委書記、國務院副總理、全國人大常委會委員長等職務。訃告形容，文化大革命期間，他堅持黨性原則，實事求是，以實際行動進行抵制。