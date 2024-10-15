基隆市長避過罷免 成藍營首人

【本報綜合報道】台灣基隆市史上首次市長罷免案周日完成點票，現任市長謝國樑以逾8.6萬張不同意罷免票，得以繼續留任，成為藍營首名成功克服罷免案的地方首長。外傳他下一步將發動罷免民進黨籍的基隆市議長童子瑋作為反制，他昨日嚴正澄清，認為罷免案真的讓基隆人很累，除非情況特殊，否則希望不再有任意罷免的情況出現。

這次罷免案投票人總數為近31.8萬，其中約15.6萬人投票，投票率50.44%。結果顯示，不同意票佔55.16%，同意票佔44.84%。謝國樑指出，這場投票已結束，勝利並非屬於他個人，而是全體基隆市民。他曾表示，在罷免結束後會邀請罷免團體「山海公民拆樑行動」的領銜人戴璟安等人到市政府，討論相關訴求，但對方表示下周將出境，他稱會在今天前親自致電給對方，希望能先約定初步會談凝聚共識，回應罷免團體的訴求。

仍要面對多項市政爭議 雖然謝國樑成功保住職位，但仍要面對多項市政爭議，攸關其連任之路。朝野對立氛圍持續加深，有綠委直言明年2月現任立委任職滿一年後，將迎來大罷免潮。藍委王鴻薇透露，已有民間團體在台中市啟動罷免第一階段聯署書，針對國民黨籍的新科立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人。國民黨立法院黨團書記長林思銘周一表明，如總統賴清德繼續搞惡質仇恨罷免，國民黨也會針對不適任的民進黨立委提出罷免。