立委沈伯洋企業家曹興誠 遭大陸列台獨頑固分子

禁止入境陸包括港澳相關「黑熊學院」亦受懲 大陸國台辦發言人陳斌華昨日宣布，核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索訊息後，決定對民進黨籍台灣立法委員沈伯洋、台灣企業家曹興誠，以及與二人相關、推廣全民防衞相關議題的組織「黑熊學院」實施懲戒，二人被列入「台獨」頑固分子清單。

陳斌華表示，黑熊學院在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打着講座、培訓、戶外演練甚至親子活動等幌子，公然培育暴力台獨分子、從事台獨分裂活動，是不折不扣的台獨基地。作為黑熊學院負責人的沈伯洋有組織有計劃地從事台獨分裂活動，大肆宣揚台獨分裂謬論，向台灣民眾特別是青少年兜售台獨主張和仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為黑熊學院從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，鼓吹以武拒統、全民皆兵，並投資策動拍攝台獨題材影視劇，以各種方式灌輸反中謀獨的精神毒素。二人被指肆意「倚外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定。

陸方決定對黑熊學院及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止二人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制黑熊學院及二人的關聯機構與大陸有關組織、個人合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其他一切必要的懲治措施，終身追責。陳斌華強調，決不容忍和姑息涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的台獨頑固分子及台獨基地，呼籲台灣民眾與黑熊學院及沈、曹等台獨頑固分子劃清界線。

對台軍演非針對廣大台胞 對於解放軍東部戰區周一對台展開「聯合利劍一2024B」演習，陳斌華指是對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒。他強調，北京的反制措施針對的是台獨分子的分裂行徑和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞；希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清「台獨」分裂的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」。本報綜合報道