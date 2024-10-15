兩岸國際

蔡英文抵布拉格 勢晤捷克官員

兩岸局勢升溫之際，台灣的蔡英文開展歐洲訪問行程，昨日出席在捷克首都布拉格舉行的「公元兩千論壇」（Forum 2000）並發表演說，料與該國官員會面。國台辦發言人朱鳳蓮日前呼籲捷克恪守一中原則，慎重處理台灣議題，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號。（綜合報道）
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