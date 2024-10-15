偷渡客趁陸圍台軍演圖登猛虎嶼

解放軍昨日舉行圍台軍演之際，台灣海巡署金門巡防區發現大陸籍偷渡客意圖登上猛虎嶼，立即上前將他查獲，並將人船押返料羅港調查。海巡署指出，適逢大陸展開圍台軍演，不排除為結合對台軍演，以小艇偷渡方式進行灰色地帶襲擾，該署已全面提高戒備，嚴防不法情況發生。（綜合報道）