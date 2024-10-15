10月15日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月15日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
偷渡客趁陸圍台軍演圖登猛虎嶼
解放軍昨日舉行圍台軍演之際，台灣海巡署金門巡防區發現大陸籍偷渡客意圖登上猛虎嶼，立即上前將他查獲，並將人船押返料羅港調查。海巡署指出，適逢大陸展開圍台軍演，不排除為結合對台軍演，以小艇偷渡方式進行灰色地帶襲擾，該署已全面提高戒備，嚴防不法情況發生。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241015-1015_00178_007/偷渡客趁陸圍台軍演圖登猛虎嶼
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc