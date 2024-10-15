台導彈部隊戒備 月底接連演訓

【本報綜合報道】解放軍東部戰區昨日環繞台島展開演習，台國防部指截至昨日下午4時半，偵獲125架次解放軍軍機，其中90架次進入應變區；另有17艘作戰艦、17艘海警船在台灣周邊海域。台媒指出，台軍立即啟動戰備應對，雖未提升戰備狀況，但各空軍基地及海空導彈部隊仍緊急召回必要人力，並調整戰力部署。台交通部指，各機場航班與各港口船舶進出港均正常，尚無異常狀況。

台偵獲159解放軍軍機艦船 台灣軍方強調，運用任務機、任務艦及岸置導彈系統，嚴密掌握與應對解放軍動向。台軍第二作戰區空軍派出F16V戰機升空佔位、警戒，海軍雄鋒機動第4中隊也出動雄風導彈發射車，緊急部署在花蓮沿海機動陣地。

台國防部本月底將有數場重大操演登場，台媒昨透露，空軍年度重要演訓「天龍操演」將在本月28日至下月1日進行，因應大陸對台空防施壓致使各型機須即時且彈性地開展監控任務，各聯隊軍機與兵力不再集中於花蓮佳山基地，而是從各自駐地起飛接受實戰測驗。台灣海軍和陸軍也將自本月底起，實施「海強操演」與「長泰19號」演習，藉此磨練三軍部隊戰鬥能力。