台高層召開安全會議 指示應對

【本報綜合報道】解放軍相隔近5個月，昨日再於台灣周邊展開大規模軍演。台方回應指，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，賴清德早上已召開安全高層會議，指示相關單位應對，維護社會安定。有台灣前國防部官員分析指，由於美國大選進入關鍵時刻，大陸今次軍演更似針對美國，再來才是台灣。另有台灣安全官員認為，大陸是演練封鎖台灣北部和南部的港口及國際航道，並阻止外國勢力介入。

大陸軍演被指針對美 台方表示，台軍全面掌握大陸軍演狀況，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定；又指面對外部威脅，政府會持續捍衞民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護台灣安全，希望民眾放心。台方指當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域和平穩定，呼籲陸方正視台灣存在的事實，勿再軍事挑釁，破壞區域和平穩定現狀，威脅台灣民主自由。

曾在台國防部擔任新聞秘書的盧德允發文指，目前觀察大陸發布的演習內容，認為尤以對海對陸打擊這點令人關切，擔心大陸以海上民兵、海警船騷擾台灣船隻正常航行，甚至登船臨檢。他認為，這種「蟒蛇戰略」的進階措施「封鎖」已跨出灰色地帶作戰範疇，有升級武裝衝突之虞。他又指，正值大選年的美國才最不欲見到台海新一波緊張升溫，大陸今次軍演將令美方非常難過，美方將如何看待賴清德的兩岸路線，進而影響甚至干預，或為陸方希望達到的目的。