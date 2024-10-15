解放軍圍台演習 海警4艦艇編隊繞島

官媒炮轟賴清德鼓吹「新兩國論」之際 解放軍東部戰區昨日組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東展開「聯合利劍-2024B」演習，是5個月內第2次圍台演習。東部戰區新聞發言人李熹表示，演習重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊及奪取綜合制權等項目，是對台獨分裂勢力行徑的強力震懾，捍衞國家主權，維護國家統一的正當及必要行動。演習圓滿完成，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力；戰區部隊隨時保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。

解放軍東部戰區昨日於台島北部、南部同步組織要港封控、區域奪權、對海突擊、對陸打擊等科目演練，檢驗部隊多域協同、體系對抗、精打擊要能力。演習期間，艦機多向抵近台島，各軍兵種聯合突擊，塑造多路合圍之勢。其中，海軍艦艇編隊連續開展多域封控、要域奪控等演練。東部戰區空軍多型殲擊機以戰鬥編組構建制空作戰體系，開闢空中突擊走廊，迅速奪控區域制權，支援掩護轟炸機經巴士海峽飛向遠海，開展協同打擊演練。今次重點圍繞火力分隊聯合封控和高戒備狀態機動支援組織演練，全面提升火力快反能力和體系策應能力。火箭軍某旅連夜向作戰地域機動轉進，接令後對預定目標發起多型號、大彈量、多波次模擬火力打擊。

遼寧號參演 海陸空協同 陸方其後公布圍台演習畫面，可見航母遼寧號參演，戰機升空出動。李熹表示，東部戰區組織遼寧號航母編隊位台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。東部戰區公布進行圍台軍演後，大陸海警局隨即公布當日海警2901、1305、1303及2102等4個編隊，在台島周邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控。這是大陸海警首次環台島巡航管控，其中海警2901號萬噸艦首次參加對台任務。大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，這是按一中原則依法管控台島的實際行動。

在今年5月「聯合利劍－2024A」演習，大陸海警只出動一支艦艇編隊前往台島以東海域演練，但這次演習範圍針對覆蓋台灣基隆、台北、台中、高雄、台東和花蓮6個港口，並出動4艘艦艇編隊，並「首次完整繞行」台灣周邊海域。英媒引述台灣高官透露，大陸是演練封鎖台灣島北部和南部的港口以及國際航道，並阻止外國勢力介入。今次是解放軍第3次圍台軍演，第一次是前年8月，時任美國眾議院議長佩洛西無視北京反對訪台，解放軍隨即展開大規模圍台演訓。第二次是賴清德今年5月20日發表就職演說，解放軍同月23日展開「聯合利劍-2024A」圍台軍演。根據3次圍台軍演的演訓區域示意圖比較，可見「聯合利劍-2024B」的劃定演訓區較此前兩次都更逼近台灣本島。

《解放軍報》昨日在頭版發表題為《冥頑不化難逃覆滅 謀『獨』挑釁注定失敗》的評論文章，批評賴清德的所謂「雙十」講話充斥「獨味」與「毒味」，蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續鼓吹兩岸互不隸屬的「新兩國論」，編造台獨謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗，嚴重破壞台海和平穩定。東部戰區開展「聯合利劍-2024B」，再次證明台獨分裂勢力妄動一分，解放軍的軍事反制就更進一步。文章強調，解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊台獨分裂活動和外部干涉。

北京：內政不容外來干涉 大陸外交部發言人毛寧昨日表示，台獨與台海和平水火不容，台獨勢力的挑釁必然會遭到反制，陸方一直致力維護地區和平穩定，地區國家有目共睹，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。大陸國防部新聞發言人吳謙批評賴清德之流數典忘祖，蓄意割裂兩岸歷史聯結，大肆煽動兩岸敵意對抗，又指演習並非針對台灣同胞，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不會給「台獨」留一絲一毫的空間。台國防部則強烈譴責解放軍圍台軍演，已依台軍經常戰備時期突發狀況處置規定派遣適切兵力應對。本報綜合報道