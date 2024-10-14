奧瑞虛假中立 民意發動抗拒

奧地利和瑞士一直宣稱是歐洲的中立國家，但隨着蘇聯解體及美國成為世界霸權後，兩國中立的本質產生了巨大變化。原因是美國於1991年後成為唯一世界軍事及經濟霸權，迫使所有小國就範，對亞非拉國家是可任意顛覆及侵略，即使屬西方的奧地利及瑞士也被經濟利益誘使放棄全面中立。

要堅守「全面中立」，一個國家不應認同及依隨一個結盟陣營在軍事及經濟上的策略，所以奧地利和瑞士除了不應在軍事上支持北約，或向北約供應武器外，更不應依從美國或北約對俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉及中國等國家執行經濟制裁。

為經濟利益放棄立場 不過，瑞士就在俄烏戰爭初期曾參與凍結俄羅斯在瑞士的資產，在今年6月舉行的烏克蘭和平峰會上更居然不邀請俄羅斯參與，成為幫烏克蘭及北約站台的國際笑柄。至於奧地利政府更被揭發和德國有多項軍事合作，俄烏戰爭爆發後，還容許奧國軍火工業集團向德國出口裝甲車輛，實際是轉運到烏克蘭戰場。當然，奧地利及瑞士懾於美國和歐盟的密切經濟利益關係，自然不敢不對俄羅斯實施一定程度的經濟制裁，奧地利減少俄油氣入口自然也加重了通脹及國民生活的負擔。這一切說明兩國的中立是虛假的。

此外，奧地利和瑞士的主流媒體均傾向親西方的論述，這當然與它們的媒體東主多數親西方的執政黨，以及與西歐和美國的商業贊助有關。但有趣的是，無論奧地利還是瑞士的主流民意，都傾向支持國家應該嚴守全面中立。如今主流民意在反撲中，原因是兩國參與制裁俄羅斯導致糧食和油氣價格飆升，人民叫苦連天。

結果，瑞士的主權主義組織「親瑞士」（Pro Switzerland），今年4月收集了14萬人民簽名，足夠發動全民對「強化中立」進行投票，估計於2025年舉行。奧地利方面，今年9月29日舉行議會選舉，結果被標籤為極右的民粹主義奧地利自由黨首次在二戰後成為第一大黨，亦反映愈來愈多奧地利公民反俄烏戰爭，以及要求國家嚴守中立。這兩股力量共通點是它們親中，相信中國崛起會為世界帶來和平及經濟繁榮的希望，更冀望嚴守中立可加快美國霸權找到光榮下台階。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻