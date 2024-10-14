朝下令炮兵部隊 準備作戰射擊

明言針對韓方挑釁 局勢又升溫 北韓國防省發言人昨日表示，人民軍總參謀部已於上周六發出作戰預備指示，要求前線炮兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊做好全面射擊準備，如南韓再次挑釁將會打擊。南韓國防部同日較早時警告，倘本國國民安全受到侵害，將是北韓政權毀滅之日。

北韓國防省發言人表示，由於南韓對北韓首都平壤的挑釁，軍事緊張態勢一觸即發。如果確認韓方再次發起挑釁，必須立即對其予以打擊，可能會導致武裝衝突繼續擴大，各級單位必須做好充分準備，應對不同的事態發展。

根據總參謀部作戰預備指示，按照戰時定員編制，8個全副武裝炮兵旅團昨晚8時前轉為射擊待命狀態，完成各項作戰保障工作。總參謀部指示各級部隊、區分隊加強監視警戒，平壤加強防空監視戒備。

北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正上周六警告南韓，如果再發現散播反北韓傳單的無人機飛入領空，朝方將用武力報復，南韓必將大禍臨頭，她個人不希望出現這個情況。南韓國防部則指摘金與正不反省近期不斷對韓空飄垃圾氣球，反而出言威脅韓國國民，完全是賊喊捉賊，北韓至今10多次侵犯南韓領空。

朝被指垃圾氣球搭載GPS 南韓聯合參謀本部（聯參）表示，飄入境內的北韓垃圾氣球部分搭載全球定位系統（GPS），正在分析北韓是否能在特定地點爆破氣球。韓軍指出，垃圾氣球即使搭載GPS，也無法擺脫氣象條件的影響，正監視朝方提升氣球懸浮技術的可能性，並為應對突發狀況做準備，同時進一步分析朝方可能選擇的空飄時間和地點。

美日韓副外長將首爾會晤 另一方面，美日韓第14次副外長協商會議將於周三在首爾舉行，討論朝鮮半島等地區及全球事務合作、美日韓合作未來發展，以及北韓在美國大選前後發起挑釁的可能性和應對方案等。本報綜合報道

韓軍正分析北韓是否能在特定地點爆破氣球。 金與正