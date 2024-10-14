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蘇格蘭前首席部長突然離世
英國蘇格蘭前首席部長薩蒙德上周六在北馬其頓出席活動後感到不適，突然離世，終年69歲。薩蒙德在2014年蘇格蘭公投否決獨立後宣布辭職，亦不再擔任蘇格蘭民族黨黨魁。他亦曾捲入性侵案。英國首相施紀賢表示哀悼，形容薩蒙德是不朽的人物，非常關心蘇格蘭的歷史及文化遺產。（綜合報道）
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