星總理老撾峰會後乘廉航

新加坡總理黃循財出席完在老撾舉行的東盟系列峰會後，上周六乘新加坡廉航酷航的經濟艙返回新加坡，登機時獲得乘客熱烈歡迎。黃循財坐在機艙第一排的位置，就座前向乘客們微笑和揮手，與旅客們一同回新加坡。（綜合報道）