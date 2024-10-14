兩岸國際

星總理老撾峰會後乘廉航

新加坡總理黃循財出席完在老撾舉行的東盟系列峰會後，上周六乘新加坡廉航酷航的經濟艙返回新加坡，登機時獲得乘客熱烈歡迎。黃循財坐在機艙第一排的位置，就座前向乘客們微笑和揮手，與旅客們一同回新加坡。（綜合報道）
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