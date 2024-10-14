SpaceX射最大型火箭星際飛船

美國太空探索科技公司（SpaceX）於昨早7時25分，在德州波卡契卡發射全球最大型火箭星際飛船（Starship），火箭助推器返回時順利被發射架機械臂捕捉。這是繼本年6月後，SpaceX第5次試飛星際飛船。（綜合報道）