兩岸國際

SpaceX射最大型火箭星際飛船

美國太空探索科技公司（SpaceX）於昨早7時25分，在德州波卡契卡發射全球最大型火箭星際飛船（Starship），火箭助推器返回時順利被發射架機械臂捕捉。這是繼本年6月後，SpaceX第5次試飛星際飛船。（綜合報道）
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