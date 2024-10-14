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萬聖節派對爭執 美爆槍擊1死12傷
警方派員到俄克拉何馬城西南部槍擊案現場調查。
【本報綜合報道】美國俄克拉何馬城西南部上周六凌晨發生槍擊事件，釀成一死12人傷，其中兩名傷者送院時情況危殆。
警方表示，事發於凌晨12時30分左右，一個萬聖節派對有兩幫人發生爭執，其後演變成槍擊事件，數人被扣留調查。
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