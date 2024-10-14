波蘭前軍頭警告俄勿攻北約前沿

倘捱襲 將直接攻聖彼得堡

保衞波羅的海會議在立陶宛首都維爾紐斯舉行，安傑恰克出席並發言。他稱俄軍烏克蘭取勝後，將在與波蘭接壤的烏克蘭西部利沃夫、白羅斯西部布列斯特及格羅德諾分別部署軍隊，對波蘭和立陶宛兩個北約東部前沿國家形成包圍之勢。安傑恰克表示，倘俄軍越過立陶宛邊境，波蘭及盟友將打擊半徑300公里內所有戰略目標，直接攻擊聖彼得堡。波蘭已作出相應準備，正購買800枚射程達900公里的導彈。他強調歐洲國家必須掌握主動權，並向俄羅斯表明攻擊波蘭或波羅的海國家將導致全面對抗。