波蘭前軍頭警告俄勿攻北約前沿
【本報綜合報道】波蘭前總參謀長安傑恰克（Rajmund Andrzejczak）上周五警告，如果俄羅斯攻擊北約東部前沿國家，波蘭及盟友將第一時間遠程打擊聖彼得堡。
倘捱襲 將直接攻聖彼得堡
保衞波羅的海會議在立陶宛首都維爾紐斯舉行，安傑恰克出席並發言。他稱俄軍烏克蘭取勝後，將在與波蘭接壤的烏克蘭西部利沃夫、白羅斯西部布列斯特及格羅德諾分別部署軍隊，對波蘭和立陶宛兩個北約東部前沿國家形成包圍之勢。安傑恰克表示，倘俄軍越過立陶宛邊境，波蘭及盟友將打擊半徑300公里內所有戰略目標，直接攻擊聖彼得堡。波蘭已作出相應準備，正購買800枚射程達900公里的導彈。他強調歐洲國家必須掌握主動權，並向俄羅斯表明攻擊波蘭或波羅的海國家將導致全面對抗。
立陶宛總統國家安全顧問布德里斯認為，當俄羅斯與烏克蘭對抗結束後，可能把擴張目標轉向愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭。假如白羅斯完全成為俄白聯盟國家一部分，上述情況的可能性將會增加。北約周四至周五將在比利時布魯塞爾舉行成員國國防部長會議，屆時或討論與俄羅斯之間未來關係，可能顛覆數十年來外交政策。
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