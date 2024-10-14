賀錦麗體檢證健康 特朗普拒述詳細狀況

分析指或影響搖擺族投票意向 美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗上周六公布醫療報告，稱她的健康狀況良好及適合擔任要職，與拒絕公開相關資訊的共和黨總統候選人特朗普形成對比。賀錦麗競選團隊熱衷於強調特朗普的年齡，因為在81歲總統拜登放棄角逐連任後，特朗普已成為美國史上最年長的總統候選人。

副總統醫生西蒙斯（Joshua Simmons）在報告中寫道，賀錦麗是一名健康的59歲女性，最近一次體檢是4月份，檢查結果並無異常。儘管工作繁忙，賀錦麗仍保持健康、積極的生活方式，包括每天堅持有氧運動和核心力量訓練。

賀錦麗有結腸癌家族史 西蒙斯詳細介紹賀錦麗的健康狀況，指她有季節性過敏和蕁麻疹病史，接受3年過敏原免疫療法（AIT）後已經擺脫了藥物治療。他還指出，賀錦麗有結腸癌家族史，有輕微近視，會戴隱形眼鏡。

報告續指，賀錦麗有非常健康的飲食，不吸煙並偶爾適量飲酒。西蒙斯在報告最後總結，賀錦麗擁有成功履行總統職責所需的身心韌性，包括行政首長、國家元首和最高統帥。賀錦麗指摘特朗普拒絕公開詳細的醫療報告，認為是特朗普缺乏透明度的最新例證。特朗普競選團隊發言人回應稱，特朗普已自願公布私人醫生最新報告，以及第一次暗殺未遂事件後為他治療的醫生傑克遜（Ronny Jackson）詳細報告。所有人認為特朗普健康狀況非常好，完全可以勝任總統一職。

特朗普最近一次於去年11月公開醫療報告，他在社交平台發表一封私人醫生阿隆沃爾德（Bruce Aronwold）的信函。特朗普最後一次體檢是去年9月，信中指特朗普體檢指標完全正常，認知測試結果非常出色。

不過，信中沒有包含任何具體數據，並未披露具體體重、血壓、膽固醇等檢測數據。而傑克遜今年7月公開的兩份報告，僅提及特朗普的槍傷，並未透露其他檢查數據。

兩人支持度勢均力敵 賀錦麗競選團隊希望，將她的年輕和心智敏銳與特朗普高齡和容易胡思亂想形成對比，再加上兩人在透明度的差異，將有助於說服搖擺不定的選民相信她更適合擔任公職。

自2015年首次出現在美國政壇以來，特朗普一直拒絕公開醫療紀錄，關於他的健康狀況一直鮮為人知。最新民調顯示，賀錦麗與特朗普仍然勢均力敵。賀錦麗以46%支持率領先特朗普43%，調查誤差範圍為3個百分點左右。在上一次調查中，特朗普落後6個百分點。本報綜合報道