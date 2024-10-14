以接連攻擊 聯國駐黎部隊稱不撤走

【本報綜合報道】以色列接連攻擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）在黎巴嫩南部的陣地，造成多名士兵受傷。UNIFIL發言人特內蒂（Andrea Tenenti）上周六宣布，即使有多名士兵受傷，在黎巴嫩南部的部隊不會撤出邊境地區，同時警告以色列過去數周對黎巴嫩真主黨的升級行動有可能演變成對所有人造成災難性影響的地區衝突，唯一的解決方案是外交。

UNIFIL由來自多個聯合國成員國的合共約9,500名士兵組成，負責監督2006年以黎戰爭達成的停火協議執行，目前在黎南地區有29個陣地。特內蒂指，以色列要求聯合國從以黎臨時邊境線「藍線」5公里內的陣地撤兵，臨時部隊已拒絕，強調這是一致的決定，聯合國部隊繼續部署是十分重要，確保能向聯合國安理會報告情況。以色列國防部長加蘭特、美國國防部長奧斯汀通電話，奧斯汀對UNIFIL受襲表達關注。以色列總理內塔尼亞胡敦促聯合國秘書長古特雷斯，將UNIFIL撤出黎巴嫩南部交戰區域。

中國維和官兵緊急演練 為應對事態，中國駐黎巴嫩維和醫療分隊近日舉行代號「豪豬」的緊急應急演練，檢驗和提升維和官兵應對各類突發事件的反應能力。演練模擬發生突發情況，維和官兵快速穿戴防護裝具，應急戰鬥組迅速領取武器彈藥佔據有利位置，其餘人員到指定掩體待命。分隊又進行醫療救治課目。

聯合國駐黎巴嫩維和部隊有士兵受傷。

（Getty Images圖片） 內塔尼亞胡