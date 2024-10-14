防範伊朗導彈再攻 美擬在以設薩德系統

華府官員料以軍縮報復範圍 瞄準軍事能源設施 以色列醞釀報復伊朗導彈襲擊之際，美國計劃在以色列部署薩德導彈防衞系統，但未有最終決定。有美國官員透露，以色列已縮小對伊朗的報復打擊範圍，目標是軍事和能源設施，惟以色列未就如何及何時採取行動作最終決定。

有美國官員證實，將在以色列部署薩德系統，包括派遣美軍到以色列境內操作，應對伊朗最新導彈攻擊。一名以色列官員表示，本國領導人已對如何回應伊朗做出關鍵決定。薩德系統能在導彈重返大氣層階段時攔截，即在大氣層（約40至80公里高度）都可以執行任務，因此可以覆蓋從短程到中程彈道導彈的防禦能力。薩德系統具有一定射程，因此能防禦半徑約200公里的區域，使得它成為一個面防禦系統，而非僅限於點防禦。

薩德系統從裝載導彈到完成發射準備時間不超過30分鐘，能夠迅速回應威脅。按照設計理念，以色列目前最倚仗的鐵穹導彈防禦系統，主要用於攔截近程火箭彈、大口徑炮彈、無人機等，攔截高度在數公里至20公里之間，覆蓋範圍約70公里。薩德系統可以用來對付射程1,000至3,000的中程彈道導彈，同時擁有超遠距離雷達探測能力。它的加入可極大提高以色列防禦中遠程導彈能力，以及對周邊國家及武裝的情報收集能力。

美官稱以無分享行動時間表 知情美國官員稱，目前無迹象顯示以軍會攻擊伊朗核設施或實施暗殺。美國不知道以色列何時攻擊伊朗，但以軍已準備就緒，只要收到命令就可行動，以方目前沒有與美方分享行動時間表，不知以色列政府是否已有共識。

另有美方官員稱，以色列有與美國分享更多資訊，但因行動安全疑慮而沒有透露許多細節。美軍準備好在伊朗反擊以色列時保護區內的軍事資產，惟不會為以色列報復行動提供直接軍事支援。

德黑蘭與區內國家緊急磋商 知情者聲稱，伊朗不知美國能否游說以色列放棄打擊核子或石油設施，不確定性令德黑蘭感緊張，正與區內國家緊急外交磋商試圖減輕以軍行動規模，阿聯酋、巴林、卡塔爾等海灣國家已向美國表明伊朗石油設施遇襲將對整個地區經濟和環境造成負面影響，美國則透過秘密渠道敦促伊朗調整反擊以色列的計劃。伊朗外長阿格拉齊昨日強調，伊朗不會為捍衞人民和國家利益劃下紅線。本報綜合報道