公司財困減薪 員工入稟遭駁回

【本報綜合報道】重慶市一間建築公司最近因經營困難，遂決定實行全員降薪，其中一名員工向九龍坡區法院提出起訴，指控公司侵犯合法權益。法院最終以公司的降薪幅度在合理範圍內，駁回員工以原標準補發工資的訴訟請求。

法院稱降薪幅度在合理範圍 湯姓原告入職時與公司簽訂勞動合約，列明公司有權根據經營變化或工作需要調整湯×的工作崗位和薪酬待遇等。公司早前因出現嚴重經營困難，遂向全體員工發出降薪通知，原告月薪從1.02萬元（人民幣‧下同，約1.12萬港元）降至8,500元（約9,350港元），他隨後向法院起訴，要求公司按原標準補發數月來累計減少的工資收入。

法院認為，僱主按照公司的生產經營特徵和經濟效益，依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平，降薪幅度合理且不至於嚴重影響勞動者的基本生活，不違雙方勞動契約，符合企業用工自主權的法律規定，而公司為適度降低成本渡過難關，原告作為員工應予理解，遂作出上述判決。